Actos de tributo a Moncho Reboiras 2023

A Unión do Povo Galego vai desenvolver como todos os anos, desde fai xa 48, os actos de tributo ao camarada Xosé Ramón Reboiras Noia asasinado pola policía española no ano 1975. Os actos de tributo desenvolveranse o vindeiro sábado 12 de agosto baixo o programa que se anexa.

ACTOS CONMEMORATIVOS:

DODRO.

Cemiterio de Imo.

Ás 12:00h. Ofrenda floral. Intervencións de Xoán Bautista Mariño, portavoz do BNG en Dodro e Manel Casal, Secretario Nacional de Organización da UPG

FENE.

SCDR O Pote, Maniños.

Ás 14:30h. Xantar popular.

Ás 16:30h. Conferencia de Suso Seixo: “A OTAN, ferramenta do imperialismo”

FERROL.

Ás 19:00h. Concentración da Praza de Armas. Saída cara á rúa da Terra onde foi asasinado Moncho Reboiras. Ofrenda floral, intervención de Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, e canto da Internacional.

Ás 19:30h. Intervencións Políticas no Cantón.

Mercedes Tobío (Secretariado Político da UPG e Responsábel comarcal do BNG de Ferrolterra)

Paulo Alonso (Secretariado da UMG)

Néstor Rego (Secretario Xeral da UPG e deputado no Congreso)

Ao remate, canto do himno galego.

O lugar do xantar ás 14:30 será nas instalacións da SCDR O Pote de Maniños. O enderezo é: O Pombal, Estrada da Palma 217 Maniños, Fene. Anexamos ligazón coa localización: https://www.google.com/maps/place/ACRD+O+POTE+de+Mani%C3%B1os/@43.4522514,-8.1991662,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa3ca60d015e99358!8m2!3d43.4522514!4d-8.1991662

O prezo do xantar é de 20 € (empanada, arroz con polo, postres, café, viño ou auga) existindo tamén a posibilidade de asistir levando o teu propio xantar. Tanto nun caso coma noutro será preciso anotarse no correo electrónico upg@upg.gal, indicando o nome das persoas e a opción pola que optas. A data límite para se anotar será a quinta feira 10 de agosto.

Recollendo o exemplo do camarada Moncho Reboiras no traballo de autoorganización do povo galego, proclamamos a nosa fidelidade á causa da independencia nacional da Galiza, á que o noso camarada entregou a súa vida, e convidámoste a participar nesta homenaxe.